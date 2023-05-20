«أزهر الشرقية»: لا شكاوى من امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية اليوم

تابع الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، سير امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2022/ 2023، في يومها الأول، من داخل لجان إدارتي الإبراهيمية وهيهيا، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات على الوجه الأكمل.

متابعة محتوى الأسئلة

وحرص رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية على التواجد مبكرًا بمقر اللجان لمتابعة مدى جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب في أول أيام الامتحانات، متابعًا ضوابط فض مظاريف الأسئلة، كما حرص على الإطلاع على محتوى الأسئلة لقياس مدى مناسبتها لمستوى الطلاب، مشيرًا إلى أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولا توجد أي شكاوى منها.

منع ظاهرة الغش نهائيا

وخلال جولته شدد رئيس المنطقة على أهمية ضبط النفس، وتوفير البيئة الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، كما أكد على منع ظاهرة الغش نهائيًا والتصدي لكافة أساليبه، متابعاً تواجد الموجهين بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولى للامتحانات.

وأشار رئيس المنطقة أن غرفة العمليات بالمنطقة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير عملية الامتحانات والرد على أي استفسارات تخص اللجان، موضحا عدم تسجيل غرف المتابعات أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.

يشار أن طلاب الشهادة الابتدائية يؤدون امتحان اليوم في مادة القرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف)، بينما يؤدي طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية امتحان اليوم الأول في مادة الفقه.