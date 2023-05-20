امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في جميع المحافظات.. الجداول والمواعيد

انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في جميع المحافظات، اليوم السبت، حيث يؤدي 760 ألف طالب وطالبة الامتحانات العملية والمعملية في مختلف التخصصات «زراعي، وصناعي، وفندقي، وتجاري»، وذلك وفقًا لجداول امتحانات الدبلومات الفنية التي أعلنتها مديريات التربية والتعليم خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تتم وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكانت المديريات قد وفرت كافة المواد الخام اللازمة والتي يحتاج إليها الطلاب في امتحانات الدبلومات الفنية 2023 العملية والمعملية، خصوصًا في مدارس نظام الجدارات.

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وانطلقت امتحانات الدبلومات الفنية 2023 وسط تأمينات وإجراءات احترازية مكثفة، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، والتي تضمنت التشديد على عدم زيادة عدد الطلاب داخل اللجنة الفرعية الواحدة عن 18 طالبًا حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب والمراقبين، فيما يجري متابعة سير الامتحانات من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية في جميع المديريات والإدارات التعليمية.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الترم الثاني

وفيما يخص موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الترم الثاني، فإنّه من المقرر أن تنطلق اليوم 20 مايو للامتحانات العملية والمعملية، بينما تنطلق بعد أسبوع وتحديدًا يوم 27 مايو الجاري الامتحانات النظرية حسب الجداول المُعلنة.

جدول امتحانات دبلوم صنايع قسم كهرباء 2023

وجاء جدول امتحانات دبلوم صنايع قسم كهرباء 2023 كالتالي:

السبت 27 مايو: امتحان اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأحد 28 مايو: امتحان الفيزياء العامة، وشبكات القدرة، وتتكنولوجيا الهمدسة الكهربائية.

الأربعاء 31 مايو: اللغة الإنجليزية.

الخميس 1 يونيو: ميكانيكا، والرسم الفني، والأنظمة الكهربائية، وتشغيل وصيانة المحركات الكهربية.

الأحد 4 يونيو: امتحان المقايسات.

الأربعاء 7 يونيو: إلكترونيات القوى وإصلاح أجهزة الوقاية.

امتحانات الدبلوم الزراعي 2023

وبحسب جدول امتحانات الدبلوم الزراعي 2023، فإنّها من المقرر أن تنطلق السبت 27 مايو لكل الأقسام في الدبلوم الزراعي بنظام الـ 3 و5 سنوات، على أن تستمر حتى 8 يونيو المقبل لنظام 3 سنوات، والخميس 8 يونيو لنظام الـ 5 سنوات.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية التجارية 2023

وفيما يخص جدول امتحانات الدبلومات الفنية التجارية 2023 فإنّها من المقرر أن تنطلق السبت 27 مايو وتنتهي الخميس 8 يونيو لنظام الـ 3 سنوات، بينما تبدأ 27 مايو وتستمر حتى الأربعاء 7 يونيو، حيث جاء جدول امتحانات الدبلومات الفنية التجارية 2023 نظام الـ 3 سنوات كالتالي:

السبت 27 مايو: امتحان اللغة العربية (3)، والتربية الدينية (1،2) لجميع الشعب.

الأحد 28 مايو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى (201) لجميع الشعب.

الإثنين 29 مايو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية» (202)، وحاسب آلي تحريري (203) لجميع الشعب.

الأربعاء 31 مايو: لوائح مالية وإدارية (214)، وسوق الأوراق المالية (229) شعبتي «شئون قانونية وتسويق»، وسكرتارية باللغة العربية (208) لشعبتي تأمينات وإدارة.

الخميس 1 يونيو: مبادئ قانون المرافعات (216) لشعبة شؤون قانونية، وقوانين عمل وتأمينات اجتماعية (205) لشعب تسويق وتأمينات وإدارة.

السبت 3 يونيو: امتحان مادة مبادي قانون العقوبات (218) لشعبة شؤون قانونية، ورياضيات تأمينات الحياة (221) لشعبة تأمينات، والمحاسبة في الشركات المساهمة (225) لشعبة التسويق، والضرائب (212) لشعبة الإدارة.

الأحد 4 يونيو: امتحان السكرتارية باللغة الإنجليزية (209) لشعبة التسويق، السكرتارية باللغة الإنجليزية (209) لشعبة الإدارة، ومحاسبة حكومية (213) لشعبة شؤون قانونية، وتأمينات أشخاص (222) لشعبة تأمينات.

الإثنين 5 يونيو: امتحان اقتصاد (207)، يليه امتحان مبادئ قانون الأحوال الشخصية (219) لشعبة شؤون قانونية، وأعمال الوساطة التجارية (228)، يليه رياضة مالية (227) لشعبة تسويق، وفن الإنتاج في التأمين (223) يليه محاسبة في شركات التأمين (220) لشعبة تأمينات، واقتصاد (207) يليه إدارة المشروعات الصغيرة (210) لشعبة الإدارة.

الأربعاء 7 يونيو: امتحان مبادئ قانون الإجراءات الجنائية (217) لشعبة شؤون قانونية، وإحصاء (206) لشعب تسويق وتأمينات والإدارة.

الخميس 8 يونيو: امتحان مبادئ القانون المدني (215) لشعبة شؤون قانونية، والتسويق (226) لشعبة تسويق، وتأمينات هندسية (224) لشعبة تأمينات، وإدارة المشتريات (211) لشعبة الإدارة.