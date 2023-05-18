ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة الدراجات النارية في باب الشعرية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية حال شروع اثنين منهم بسرقة دراجة نارية واستقلال الثالث سيارة ملك والده، وبحوزتهم فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الآيس.

اعتراف المتهمين بشروعهم في سرقة الدراجة النارية

وبمواجهتهم اعترفوا بشروعهم فى سرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهم حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب توصيل الأسلاك، كما اعترفوا بحيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسيارة لتسهيل تحركاتهم.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، وأنهم وراء ارتكاب واقعة سرقة الدراجة النارية ملك أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، حال توقفها أسفل العقار محل سكنه، كما تم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة القسم، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على الدراجتين، واتهماهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.