إجابات امتحان اللغة العربية للثالث الإعدادي بالإسكندرية.. معنى «الفراغ»

أدى 103 آلاف طالب وطالبة، اليوم السبت، امتحان اللغة العربية في أولى أيام امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية، وهو الامتحان الذي أثنى عليه الطلاب الذين خاضوا امتحاناتهم أمام 378 لجنة بالإدارات التعليمية التسع، إلا أن بعض أسئلة الامتحان شهدت جدلا حول أجوبتها، وأبرزها معنى «الفراغ» ومفرد «كرام».

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز الأسئلة التي تساءل الطلاب حول أجوبتها في امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالإسكندرية اليوم، وإجابتها الصحيحة.

أصعب أسئلة في امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وبحسب استطلاع رأي طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، فإن أصعب اسئلة واجهتهم في امتحان اللغة العربية اليوم تمثلت في معنى «الفراغ» ضمن أسئلة «القراءة»، ومفرد «كرام» ومفرد «الخلال» في أسئلة «النصوص».

إجابات أسئلة في امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وأجابت آية مجدي، أستاذ اللغة العربية بالإسكندرية على تساؤلات الطلاب في امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالإسكندرية، وجاءت كالتالي:- - معنى الفراغ: الخلو.

- مفرد كرام: كريم.

- مفرد الخلال: الخلة.

محافظ الإسكندرية: امتحان الشهادة الإعدادية في مستوى الطالب الجيد

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية جاء في مستوى جيد، مع تهيئة مناخ جيد للطالب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.