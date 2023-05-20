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مقتل شخص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بروض الفرج

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:28 م | السبت 20 مايو 2023
جثة- صورة أرشيفية

جثة- صورة أرشيفية

تمكنت أجهزةو زارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، توفى متأثرًا بإصابته بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (المتوفى) وطرف ثان: (زوج طليقة المتوفى وشقيقه) لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول باستخدام الأسلحة البيضاء نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

وجرى ضبط المشكو في حقهما والأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

 

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