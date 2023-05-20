التاريخ بيقولك: الأهلي بطل أفريقيا عندما يعبر الترجي في نصف النهائي

بحروف من ذهب كتب اسم النادي الأهلي في صفحات التاريخ الرياضي، إنجازات وبطولات وروح وقيادة وجمهور، وأصبح اسمه مرعبا للخصوم في جنبات أفريقيا، كونه الأوفر حظا بالفوز بأكبر عدد من بطولات دوري أبطال أفريقيا، ويبدو أنه هذا العام عقد النية على زيادة عدد بطولاته، بعد بلوغه النهائي الأفريقي من بوابة نادي الترجي التونسي في نصف النهائي، الذي يعد تاريخيًا تميمة الحظ للقلعة الحمراء لحصد لقب الأميرة السمراء.

وتمكن النادي الأهلي من الفوز على الترجي التونسي بالأمس في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بنتيجة هدف نظيف أحرزه اللاعب حسين الشحات، تمكن من خلاله من تعزيز صعوده، بعد فوزه في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة، لتأتي من هنا البشرى السارة للنادي الأهلي.

ويقول التاريخ إن الأهلي لم يتفوق على الترجي في مباراة نصف النهائي في أي مواجهة للفريقين، إلا وحقق بعدها المارد الأحمر لقب دوي أبطال أفريقيا، وهو ما حدث في مناسبتين سابقتين، وكأن الترجي هو «وش السعد» على الشياطين الحمر.

الأهلي والترجي 2001

واجه الأهلي نظيره الترجي التونسي لأول مرة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2001، وتعادل الفريقان سلبيًا في مباراة الذهاب على استاد القاهرة الدولي، وفي الإياب تعادلا بهدف لكل فريق في تونس، ليصعد الأهلي للمباراة النهائية، ويحقق اللقب على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بالتعادل ذهابًا 1-1 ثم بثلاثية نظيفة في القاهرة كان بطلها خالد بيبو في مباراة الإياب.

الأهلي والترجي 2021

وفي المناسبة الثانية، التقى الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، فاز المارد الأحمر بمباراة الذهاب على الترجي بهدف نظيف بتونس، وانتصر في الإياب بثلاثية نظيفة في مصر، ليتأهل إلى النهائي، ويحسم اللقب على حساب كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة.