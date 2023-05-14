جمعية «صناع الخير» تعلن أسعار صكوك الأضاحي.. تقسيط على 10 أشهر

بدأت الجمعيات الخيرية المختلفة، بالإضافة إلى وزارة الاوقاف، مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، في الإعلان عن أسعار صكوك الأضاحي لموسم العيد، إذ يتم شراء الصكوك من الآن وحتى أول أيام العيد، على أن يتم الذبح وتوزيع لحوم الأضاحي خلال أيام العيد.

وأعلنت جمعية صناع الخير، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أسعار صكوك الأضاحي لموسم عيد الأضحي 2023، ما بين لحوم بقري وجاموسي وضاني، بالإضافة إلى قيمة القسط الشهر لصك الأضحية.

أسعار صكوك الأضاحي بجمعية صناع الخير

- سعر صك أضحية بقري بـ 7500 جنيه، على أن يكون المقدم 2500 جنيه، وقسط شهري 500 جنيه.

- سعر صك أضحية جاموسي يبلغ 7000 جنيه، على أن يكون المقدم 2000 جنيه، وقسط شهري 500 جنيه.

- سعر صك أضحية الخروف 8000 جنيه، على أن يكون المقدم 300 جنيه، وقسط شهري 500 جنيه.

هذا وقد أشارت جمعية صناع الخير، من خلال صفحتها الرسمية، أن جميع صكوك الأضحية يتم تقسيطها على 10 أشهر فقط، مشيرة إلى أن عملية ذبح الأضاحي تتم بعد صلاة العصر رابع أيام عيد الأضحى، لتوزيعها، كما أكدت أن لحوم الصدقة الكيلو بـ245 جنيها و470 جنيهًا قيمة 2 كيلو.

أسعار صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الأوقاف عن أسعار صك الأضحية وفق للبيان الصادر عن وزارة الأوقاف كما يلي:

- صك الأضحية للحوم البلدية نحو 4000 جنيه.

- صك الأضحية للحوم السودانية نحو 2500 جنيه.

- صك الإطعام المتوفر طوال العام نحو 300 جنيه.