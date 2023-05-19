آخر القرارات بخصوص التصالح في مخالفات البناء 2023

تواصل المحافظات متابعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 وفي انتظار صدور قانون التصالح الجديد لعلاج السلبيات التي واجهت تطبيق قانون التصالح الحالي، وحول آخر قرارات التصالح في مخالفات البناء 2023 قام عدد من المحافظات وعلى رأسهم محافظة القاهرة بمواصلة الاجتماعات مع اللجان الفنية المختصة بالبت في طلبات التصالح لحثها على سرعة انجاز ملفات التصالح الموجودة حاليا وتحديد العراقيل والمشكلات والحالات الشائكة لسرعة بحثها والتعامل معها، فضلا عن دراسة بحث زيادة عدد اللجان الفنية للإسراع في انجاز ملفات التصالح وتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون لحصول المواطن على حقه وأيضا استرداد حق الدولة .

توجيهات حكومية

وحول آخر قرارات بخصوص التصالح في مخالفات البناء 2023 قالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة، إن هناك توجيهات من مجلس الوزراء بسرعة البت وانجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء، ويتم العمل والتنسيق بين اللجان المختصة وكل حي وأمانة فنية من أجل إزالة أي عراقيل والبت في الطلبات، مشيرة إلى استمرار عقد اجتماعات دورية مع المختصين لمتابعة ملف التصالح وحجم الانجاز فيه لإنهاء مخالفات البناء وتحقيق مصالح المواطنين.

جدول زمني

وأشارت نائب محافظ القاهرة لـ«الوطن»، إلى التشديد على اللجان الفنية والمختصين بسرعة وضع جدول زمنى للبت في ملفات التصالح الموجودة أمام اللجان الفنية والتنسيق مع الجهات المختصة لإنهاء تلك الطلبات، كما ناشدت نائب محافظ القاهرة، المواطنين بمختلف الأحياء بمتابعة طلبات التصالح الخاصة بهم وسرعة استيفاء الأوراق المطلوبة من أجل البت في ملف التصالح وعدم تعطلها وتقنين الوضع للحالات التي تستكمل أوراقها وتخضع للقانون، مع التأكيد على اللجان الفنية المختصة بسرعة العمل على فرز الملفات المستوفاة وحصر الحالات غير المستوفاة للشروط و المستندات ومتابعة الموقف بشكل دوري ومستمر.