ضبط 47 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضبط ما يزيد عن 47 جوال دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز البلدية بناحية ميت شهالة، التابعة لمركز الشهداء، وذلك قبل التصرف في الكمية وإعادة بيعها في السوق السوداء بهدف التربح، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تفاصيل الحلمات التموينية في محافظة المنوفية

وقال علي الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إن تلك الحملات التفتيشية أسفرت اليوم عن تحرير 184 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوعت ما بين 73 محضر مخالفات للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر، و111 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، كما تم تحرير محضر جنح مركز الشهداء ضد المدير المسؤول عن محل لتجارة السلع الغذائية بناحية سرسنا لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

محافظ المنوفية يوجه بالتنسيق بين كافة الجهات

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق، وكافة المحلات العامة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .