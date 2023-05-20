الباخرة السياحية «Vaiking Mars» تغادر ميناء بورسعيد (صور)

غادرت الباخرة السياحية Vaiking Mars، ميناء بورسعيد السياحي، وسط بهجة وفرحة من السائحين، حيث أشادوا بتفاعل أهالي المحافظة وحسن استقبالهم ومعاملتهم الطيبة.

السفينة قادمة من شرم الشيخ

وكان ميناء بورسعيد السياحي استقبل السفينة السياحية Vaiking Mars القادمة من ميناء شرم الشيخ ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى ميناء بورسعيد السياحي، وعلى متنها 917 راكبا و455 من طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، وتم تنظيم رحلات سريعة للركاب لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف المختلفة.

برامج ترفيهية للسياح

وأعدت محافظة بورسعيد برنامجا ترفيهيا للسياح، حيث قدمت فرقة فنون عجميات بقيادة المخرج عمرو عجمي عددا من الفقرات الفنية التي تفاعل معاها السائحون ورواد ساحة مصر من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى.

وتتكون السفينة من 10 طوابق و465 غرفة فاخرة كما يوجد بها مسبحين بينهما مسبح مغطى بسقف قابل للسحب.

وتفاعل أهالي بورسعيد مع الأجانب، كما وجهوا الشكر للمحافظ على اهتمامه بالسياحة وعودة الريادة لمحافظة بورسعيد.

تجول السائحين في شوارع بورسعيد

وقام رواد الباخرة السياحية Vaiking Mars، أمس الجمعة، بزيارة عدد من الأماكن الترفيهية بمحافظة بورسعيد، كما حرصوا على التجول في الشوارع من خلال ركوب الحنطور.

جاء ذلك في اليوم الثاني من زيارة الباخرة السياحية Vaiking Mars لمحافظة بورسعيد، حيث قام السائحون بزيارة المتحف الحربي، وساحة مصر، وحديقة المسلة، معربين عن سعادتهم بما لمسوه من حضارة وتطور على أرض المحافظة.

وكان محافظ بورسعيد وجه بتوفير كافة سبل الراحة للسائحين خلال زيارتهم لبورسعيد، وذلك لما تمثله من أهمية في عكس الصورة الحضارية والسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد، وتسهم في إحداث الترويج السياحي المنشود، لافتا أن الباخرة التي تزور ميناء بورسعيد محملة بالعديد من السائحين، ويجب التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات ببورسعيد لإحداث رواج سياحي يساهم في عودة بورسعيد لمكانتها الرائدة ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

دخول سفن سياحية لميناء بورسعيد

وفي ذات السياق تم إنهاء كافة إجراءات دخول السفن السياحية والالتزام بالتوقيت المحدد لتراكيها، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء، واستقبال السياح بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويعكس زيارة مثل هذه السفن للمواني المصرية الثقة في مواني المنطقة وقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كافة الخدمات، ويعمل على جذب المزيد من السفن السياحية والخطوط الملاحية العالمية لزيارة المواني المصرية.

وكان الميناء استقبل خلال الأيام الماضية السفينة السياحية العملاقة PACIFIC WORLD عالم المحيط الهادي، وعلى متنها 1209 ركاب و661 من طاقم الحارة، كما استقبل أمس السفينة السياحية AMADEA وعلى متنها 429 راكبا و315 طاقم السفينة.