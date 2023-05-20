نيللي كريم تلتقط صورة لمحمد رمضان.. والفنان يعلق: أم عيون حلوة

تواصل الفنانة نيللي كريم الكشف عن عشقها لموهبة التصوير من خلال تصويرها الدائم لكل أبطال أعمالها الفنية، وكان آخرهم الفنان محمد رمضان الذي كشف عن هذا الأمر من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

محمد رمضان بعيون نيللي كريم

وشارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورتين من كواليس تصوير فيلمه الجديد على الزيرو، وكشف بأن الفنانة نيللي كريم التي تشاركه في بطولة العمل هي من التقطتهما.

وعلق محمد رمضان على الصور قائلا «لما تشوف صورة حلوة اعرف إن اللي صورها عينيه حلوة.. بعدسة أم عيون حلوة نيللي كريم النهارده من تصوير آخر أسبوع لفيلم ع الزيرو فيلم عيد الأضحى ثقة في الله صاروخ سينمائي جديد».

أبطال فيلم على الزيرو

يذكر أن فيلم على الزيرو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان ونيللي كريم وجومانا مراد وشريف سلامة وشريف دسوقي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل ويُعد هو التعاون الأول بين الثنائي محمد رمضان ونيللي كريم.