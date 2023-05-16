فيلم هارلي للفنان محمد رمضان يحقق 167 ألف جنيه خلال 24 ساعة

تشهد إيرادات فيلم هارلي بطولة الفنان محمد رمضان، تراجعًا إلى حد ما، بين الأفلام المنافسة، حيث جاء بالمركز الثاني بعد فيلم «يوم 13» لـ أحمد داوود.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم «هارلي» للفنان محمد رمضان، أمس الاثنين، حيث حقق 167 ألف جنيه فقط، فيما تقترب إجمالي الإيرادات منذ طرحه في دور العرض بالتزامن مع انطلاق موسم أفلام عيد الفطر 2023، نحو 35 مليون جنيه.

أبطال فيلم هارلي للفنان محمد رمضان

ويضم فيلم هارلي مجموعة كبيرة من نجوم الفن إلى جانب محمد رمضان، أبرزهم مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسني شتا، وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

وحقق محمد رمضان نجاحًا كبيرًا في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل «جعفر العمدة»، وتصدر محركات البحث وكذلك منصّات التواصل الاجتماعي، طوال فترة عرضه، وشاركه البطولة كل من هالة صدقي، وزينة، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد فهيم، وعصام السقا، وجوري بكر، وطارق النهري وآخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.