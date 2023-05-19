محمد رمضان يعود من أمريكا لاستكمال تصوير فيلم «ع الزيرو»

يعود الفنان محمد رمضان، إلى أرض مصر اليوم الجمعة، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل استكمال تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم ع الزيرو، يجمعه لأول مرة مع الفنانة نيللي كريم، والمرتقب عرضه في احتفالات عيد الأضحى المبارك 2023، وذلك حسب ما أعلنه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

فيلم ع الزيرو بالسينما في عيد الأضحى

ونشر محمد رمضان، مجموعة صور وفيديو تجمعه وطفليه «علي وكنزي» خلال عودته من أمريكا، وذلك عبر حسابه على «انستجرام» معلقًا عليها بقوله: في طريقي لمصر لاستكمال تصوير فيلم ع الزيرو، تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل، إنتاج العدل جروب، ثقة في الله زلزال عيد الأضحى المبارك في السينمات.

كليب غنائي جديد

وكان محمد رمضان موجودا في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، لتصوير فيديو كليب أغنية جديدة تجمعه و future من خلال دويتو غنائي جديدة يجمعهما للمنتج وسيم صليبا، ومن المقرر طرحه قريبًا عبر موقع المشاهدات يوتيوب والمنصات السمعية والإلكترونية.

جمل في شوارع ميامي

ونشر مجموعة صور له داخل شوارع ميامي، وبصحبته أحد الجمال العربية الشهيرة، وتأكيده أن هذه أول مرة يتزاجد فيها «جمل» في ميامي، الأمر الذي أثار تفاعلًا كبيرًا من قبل جمهوره ومتابعيه.