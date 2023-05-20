وزير التعليم العالي يتفقد مراكز الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنصورة

استقبلت جامعة المنصورة، صباح اليوم السبت، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في زيارة تفقدية لجامعة المنصورة، برفقة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، زار خلالها مراكز الاختبارات الإلكترونية بكليتي التجارة والحقوق، وتضمنت الزيارة مركز الكلى بالجامعة، ويليها مركز الجهاز الهضمي، وافتتاح تجديد مستشفى الطلبة الجامعة.

الانتهاء من ثلاثة مراكز اختبارات إلكترونية

أوضح الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة في بيان صادر عنها، الانتهاء من إنشاء ثلاثة مراكز اختبارات إلكترونية بقدرة استيعابية 2400 جهاز كمبيوتر بكل من كلية الطب بقدرة 750 جهازًا، وبكلية الصيدلة بقدرة 700 جهاز، وبكلية الهندسة بقدرة 950 جهازا، بهدف تحسين البيئة التعليمية لطلاب جامعة المنصورة وتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب، حيث تم إنشاء 8 مدرجات بسعة 326 طالبًا مجهزة بجميع التجهيزات اللازمة من الأثاث فضلًا عن التجهيزات التقنية بما يُمثل قيمة مُضافة للبنية التحتية بكلية التجارة.

وزير التعليم العالي يتفقد الخدمات الطلابية بجامعة المنصورة

وخلال الزيارة تفقد الدكتور أيمن عاشور مُجمع الخدمات الطلابية بكلية التجارة والذي تم إنشاؤه في إطار خطة الجامعة والكلية لتطوير الخدمات التي تقدم للطلاب بشكل متطور واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، ويشمل المجمع إدارات شئون الطلاب، الدراسة والامتحانات، رعاية الطلاب، التعليم الإلكتروني، الخزينة، والبرامج النوعية، ويعُد المجمع نقلة نوعية كبيرة في مجال الخدمات الطلابية المُعتمدة على أحدث التقنيات وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة في ظل رؤية مصر 2030.