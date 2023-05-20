موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في الإسماعيلية.. 11 ألف طالب بـ8 إدارات

انطلقت اليوم السبت الاختبارات العملية في المدارس الفنية الصناعية والزراعة والتجارية بالمحافظات، استعدادا لامتحانات نهاية العام، بالتزامن مع إعلان موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في الإسماعيلية، والمقرر بدايتها السبت المقبل بجميع المدارس.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في الإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عدد جميع الطلاب المقيدين في امتحانات الدبلومات هذا العام 11 ألفا و242 طالبا وطالبة موزعين على 3 أنواع من المدارس بواقع 4819 طالبا في المدارس الصناعية، و3418 طالبا وطالبة في المدارس الزراعية، و3005 طلاب وطالبات في المدارس التجارية موزعين على 8 إدارات تعليمية.

وأضاف «بحيري»، أن جميع المدارس بدأت الاختبارات العملية والمعملية صباح اليوم السبت، ومستمرة حتى نهاية الأسبوع في مدارس المحافظة المختلفة.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في الإسماعيلية

وقال «بحيري» إن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في الإسماعيلية التحريرية تبدأ السبت المقبل 27 مايو الجاري، وفقا للجداول المعتمدة لكل نظام مدارس مع إعلان الطوارئ في كافة المدارس واللجان.

وأضاف أن الاستعدادات والتجهيزات بعد إعلان موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في الإسماعيلية، تضمنت توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات والالتزام بالقرارات والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الطلاب.

تجهيزات لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في الإسماعيلية

وتابع أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية ضمت جميع المعنيين، وتم ربطها بغرف عمليات مماثلة بالإدارات التعليمية، مع تشكيل لجنة مركز توزيع أسئلة التعليم الفني طبقا لاشتراطات وزارة التربية والتعليم والأمن، وتم التنسيق بين إدارة المركبات بالمديرية ومركز التوزيع ووضع خطوط السير لتسهيل وصول أوراق الأسئلة والإجابة قبل بداية اللجان بوقت كاف.

وأشار إلى أنه تم تجهيز كافة الاستراحات بجميع الإدارات التعليمية لاستقبال رؤساء اللجان والأعضاء المشاركين من المحافظات الأخرى وتزويدها بالأثاث اللازم وكافة سبل الراحة والوسائل المعيشية.