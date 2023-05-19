مصرع شخص أسفل عجلات قطار بمزلقان في الإسماعيلية 

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات احدي القطارات في محافظة الإسماعيلية نقل جثمانه إلى ثلاجة المستشفى لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة، فيما انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث لمعاينته ومعرفة سبب وقوع الحادث.

وتلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع «محمد.م.ا» في الثلاثينيات من العمر جراء سقوطه أسفل عجلات القطار علي مزلقان عبد الحكيم عامر بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث نقلت جثمان المتوفي إلى ثلاجة مستشفي حميات الإسماعيلية لحين انتهاء التحقيقات.

وأمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بإنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث واستدعاء أسرة المتوفي لسؤالهم حول وفاته.

وذكرت التحريات الأولية لضباط المباحث الجنائية عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث وأن المتوفي حاول العبور من المزلقان لحظة عبور القطار رغم تنبيهات المواطنين مما أدى إلى اصطدام القطار به ووفاته في الحال.

وانتدبت جهات التحقيق مفتش الصحة لمعاينة جثمان المتوفي وإنهاء تقرير سبب الوفاة لتسليم الجثمان إلى ذويه.