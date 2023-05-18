نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 محافظة الإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثانى 2023 في محافظة الإسماعيلية ظهر اليوم في كافة المدارس المختلفة في الإدارات التعليمية داخل المدينة وفي المراكز والمدن، بالتزامن مع انتهاء أعمال التصحيح في المدارس بعد انتهاء الامتحانات بأيام قليلة، فيما أكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية لـ«الوطن»، عن إتاحة النتيجة في المدارس فقط.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس لـ «الوطن»، أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الإسماعيلية متاحة الآن في المدارس فقط، مشيرا إلى أن كل مدرسة مسؤولة عن إعلانها للطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف «بحيري» أنه تم إعلان نتائج الصفوف الرابع والسادس اليوم الخميس بالمدارس بدء من الساعة الحادية عشر صباحا بالتزامن مع إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الإسماعيلية وانتهاء أعمال التصحيح.

وأشار«بحيري» إلى أنه أصدر تعليماته بإعلان نتائج الامتحانات تحت مسئولية إدارة المدرسة بشكل مباشر، والإعلان عنها للطلاب وأولياء الأمور مشيرا إلي أن أعمال التصحيح كانت قد بدأت منذ أول يوم للامتحانات والانتهاء من تصحيح كل مادة أول بأول.

تهنئة للطلاب بنتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الإسماعيلية

وأعلنت بعض المدارس في إدارة شمال التعليمية وجنوب نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الإسماعيلية وقدمت التهنئة للطلاب بنجاحهم في نتيجة الترم الثاني وانتهاء الفصل الدراسي الثاني.

كما قدم عدد من أولياء الأمور التهنئة لأبنائهم من الطلاب اليوم الخميس بمناسبة ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 في محافظة الإسماعيلية ونجاحهم.