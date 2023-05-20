بدء أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية ورصد الدرجات في دمياط اليوم

تفقد علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم السبت، العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، للاطمئنان على انتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، وذلك برفقة عبد العليم جمعة وكيل المديرية، وإيهاب المالكي رئيس لجنة النظام والمراقبة، ومحمد البيلي رئيس لجنة تقدير الدرجات.

عدم استخدام التليفون المحمول

وأكد «عبدالرؤوف»، أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية ولجان تقدير الدرجات بدأت اليوم بشكل منتظم لجميع المواد الدراسية، موجها بضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

الدقة في تقدير الدرجات

وأثنى وكيل الوزارة على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأني والدقة في أعمال تقدير الدرجات والمراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.