أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة دمياط، وذلك بعد أنّ أنهى الطلاب والطالبات، الامتحانات الأسبوع الماضي، وانتهت المدارس من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وتركت كل إدارة تعليمية الحرية الكاملة لكل مدرسة في أنّ تعلن نتيجة طلابها في الوقت الذي تنتهي فيه من إعداد النتيجة بالكامل، وهو ما انتهت منه بعض المدارس اليوم، وأعلنتها بالفعل.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة دمياط

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الدكتور علي عبد الرؤوف، موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة دمياط، وطرق إعلانها وآلية حصول الطالب على نتيجته.

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ هناك تعليمات إلى كل الإدارات التعليمية بقرى ومدن المحافظة، بأن مدير كل مدرسة تعليم أساسي، لها الحرية في موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بمحافظة دمياط، وتُعلن فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بعد اعتمادها من الموجه، مؤكدًا أنّ بعض مدارس الإدارات، أعلنت النتيجة وسلمتها صباح اليوم لأولياء الأمور، مثل إدارة عزبة البرج التعليمية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنّ إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 بدمياط، يجري بشكل تتابعي لكل مدارس المحافظة، وأنه يتابع النتيجة بشكل مباشر مع مديري الإدارات التعليمية، وستكون هذا العام بالتقييم وليس بالدرجات، وفقًا لنظام تقييم الطلاب بالقرار الوزاري رقم 133 بتاريخ 21 سبتمبر، بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم للصفين الرابع والخامس.

4 ألوان لنتائج الطلاب

وأوضح أنّ نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني، ستكون في صورة 4 ألوان، الأزرق يؤكد أنّ الطالب يفوق التوقعات، والأخضر يوضح أنّ الطالب يمتلك المعارف والمهارات، والأصفر يعني أنّ الطالب بحاجة إلى بعض الدعم، والأحمر يشير إلى أنّ الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات، ولا زال بحاجة إلى الكثير من الدعم.