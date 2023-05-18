محافظ دمياط تدشن المكتبة المتنقلة تزامنا مع الاحتفالات بالعيد القومي

دشن كل من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والسفير رضا الطايفى، رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، اليوم الخميس «المكتبة المتنقلة» بالتزامن مع ذكرى افتتاح مكتبه مصر العامة بعزبة البرج وبعد مرور عامين على الافتتاح والنجاح الذي أحدث تغيرا ملحوظا في المجتمع بمدينة عزبة البرج لنشر ثقافة القراءة والاطلاع، بالإضافة إلي أن وجود مكتبة متنقلة في القرى يعطي الفرصة لأبناء القرى للاستفادة من الأنشطة والفعاليات التى تنظمها المكتبة.

مكتبة متنقلة ستساهم فى إتاحة المحتوى الثقافي والأنشطة

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لـ«الوطن» إن وجود مكتبة متنقلة ستساهم فى إتاحة المحتوى الثقافي والأنشطة المختلفة لأبناء القرى وأنه تم اليوم بوجود السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، تدشين مكتبة مصر العامة المتنقلة في فعالية أقيمت اليوم تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة ومرور عامين على افتتاح مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج

وتفقدت المحافظ والسفير الريدي المكتبة التى تم تجهيزها بكافة الأنظمة، هذا إلى جانب تزويدها بمجموعة متنوعة من الكتب لتقديم الخدمات الثقافية والأنشطة على أعلى مستوى، وذلك بدعم من صندوق مكتبات مصر العامة.

وأشادت محافظ دمياط بجهود مكتبات مصر العامة التى تعد منارة ثقافية عظيمة، لها أثر كبير فى نشر العلم والمعرفة بين جميع الفئات و تربية وتوعية النشء، مؤكدة أنه تم وضع خطة لتشغيل المكتبة المتنقلة بقرى مبادرة حياة كريمة بمركز كفرسعد وقرى مراكز المحافظة و أيضًا بمدينة رأس البر خلال فصل الصيف.

طفرة كبيرة في دمياط

أكد السفير الريدي أن دمياط قد شهدت طفرة كبيرة بالمجالات المختلفة حققتها الدكتورة منال عوض على مدار السنوات الماضية، مشيدًا بتعاونها الدائم مع المكتبة لدعم كافة المبادرات.

وتفقدت الدكتورة منال عوض المدينة الصديقة للنساء لمتابعة الأنشطة المنفذة بها، حيث أشادت بالمستوى الذى قدمه المشاركين بها من أنشطة مجانية يقوم بها المجلس القومي للمرأة بدمياط من تمكين اقتصادي للمرة ورفع الوعي عن طريق الأنشطة والندوات التي يقوم بها المجلس.