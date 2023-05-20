وزارة الصحة توضح أعراض الربو عند الأطفال وطرق علاجه

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أكثر الأمراض المزمنة شيوعا بين الأطفال، من خلال تقرير رسمي لها أصدرته منذ قليل، مؤكدة أن مرض الربو هو مرض تنفسي مزمن منتشر بين الأطفال، ويسبب التهاب وضيق في الشعب الهوائية مما يجعل من الصعب وتدفق الهواء داخل وخارج الرئتين.

أعراض مرض الربو عند الأطفال

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه لا بد من استشارة الطبيب قبل الحصول على أي دواء للربو، موضحة أن علاج الربو يكون من خلال الطبيب المختص، واتباع روتين يومي لمتابعة الأعراض التي تظهر على الطفل، حيث إن الأعراض تظهر من خلال ضيق التنفس والصدر واضطراب النوم، مشيرة الى أن الأدوية تختلف من حالة إلى أخرى ووفقا لحالة كل شخص والأعراض المصاب بها.

علاج مرض الربو عند الأطفال

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه على المواطنين تقوية الجهاز المناعي الخاص بالأطفال من خلال عادات بسيطة، لافتة إلى أنها تشمل النوم لفترة كافية يوميا، وممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب التوتر والقلق، والاهتمام بالنظافة الشخصية، وتناول الفواكه والخضروات.

وحذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من الحصول على العلاجات والأدوية من خلال الوصفات التي تتم بين المواطنين وبعضهم البعض، مؤكدة أن العلاجات لا تتم من خلال الوصفات ولكن باستشارة الطبيب ولا تؤخذ العلاج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين فور ظهور أعراض الربو على الأطفال عدم تجاهل الأمر، خاصة أن الأطفال مناعتهم ضعيفة ولابد من التدخل العالج لمواجهة مرض الربو المزمن.