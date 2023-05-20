تعرف على أسعار الأضاحي في محافظة كفر الشيخ.. تبدأ من 7500 جنيه

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يبدأ البحث عن أسعار الأضاحي في محافظة كفر الشيخ، والتي تتنوع حسب مقدرة واستطاعة المضحي، إذ يرغب بعض المواطنين في شراء خروف، أو ماعز، وآخرين يضحون، بعجل جاموس، أو بقر، حيث تتفاوت أسعار كل منهما حسب النوع، والوزن، خاصة في ظل إقبال المواطنين المضحين على مبادرة «عجل الشراكة».

أسعار الأضاحي في محافظة كفر الشيخ

أكد حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ"الوطن"، أن أسعار الأضاحي في محافظة كفر الشيخ، جاءت أسعارها متفاوتة من حيث النوع، والوزن للأضحية، حيث جاءت أسعارها كالتالي:

- سعر خروف الأضحية يبدأ من 7500 حتى 11 ألف جنيه.

- سعر الماعز للأضحية يبدأ من 4 آلاف حتى 8000 آلاف جنيه.

- سعر عجل الجاموس للأضحية يبدأ من 40 حتى 60 ألف جنيه.

- سعر عجل البقر للأضحية يبدأ من 38 حتى 55 ألف جنيه.

أسعار الأضاحي في محافظة كفر الشيخ.. وعجل الشراكة

يقول عبدالعزيز عبدالسلام، تاجر ماشية، في محافظة كفر الشيخ، أن أسعار الأضاحي في محافظة كفر الشيخ، جيدة للغاية ويستطيع المضحون الشراء من أسواق الماشية المنتشرة في شتى ربوع المحافظة للأضحية دون عناء يذكر، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من المضحين يقومون بشراء "عجل الشراكة"، حيث يخرجون كشركاء نصيب الأضحية منه لكل منهم، كونه أفضل وأرخص بالنسبة لهم في حالة شراء فرد أضحية بمفردة.

الشروط الواجب توافرها للأضاحي

ويشير الشيخ شعيب صقر، من أئمة الأوقاف، في محافظة كفر الشيخ، أنه يجزئ من الماعز ما مر عليه عام فأكثر، ومن الضأن "الخروف" ما مر علية 6 أشهر فأكثر، أما عن الجاموس، والبقر ما مر عليه عامان فأكثر، ومن الإبل ما مر عليه نحو 5 سنوات فأكثر.