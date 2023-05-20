«شعبة الاتصالات»: قرارات الأعلى للاستثمار رسالة طمأنة للمستثمرين

أكد إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أكبر المستفيدين من جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، موضحا أن القطاع يشهد نموًا كبيرًا تخطى 16% خلال عهد الرئيس السيسي، ويساهم بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

قرارات مجلس الاستثمار رسالة طمأنة للمستثمرين

وأوضح رئيس الشعبة، في بيان، اليوم السبت، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي رسالة طمأنة للمستثمرين، وجاءت في التوقيت المناسب؛ لدفع عجلة الاقتصاد المصري مؤكدا علي ان القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بالتيسير علي المستثمرين وتذليل كل العقبات في هذا الشأن.

وأضاف «سعد»، أن هذه القرارات تمثل حزمة الحوافز التشجيعية والتحفيزية للمستثمرين للتواجد في مصر بعد تبسيط جميع التشريعات المنظمة للاستثمار وإزالة أي معوقات علي تأسيس الشركات الجديدة، وتقديم خدمات أون لاين للمستثمر فالآن يمكن لأي شخص تأسيس شركته في يوم واحد فقط عبر الإنترنت.

تعديل جزء كبير من التشريعات القديمة التي تعيق حركة الاستثمار

ولفت إلى أن هناك تغيرات كبيرة شهدها ملف الاستثمار في عهد الرئيس السيسي، إذ جرى تعديل جزء كبير من التشريعات القديمة التي تعيق حركة الاستثمار، بالإضافة إلى منح المستثمرين الجادين الرخصة الذهبية لتسريع تنفيذ المشروعات وإنجازها.

وأشاد رئيس الشعبة بصدور الـ 22 قرار خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي؛ مما يؤكد أن الدولة عازمة علي تغير مناخ الاستثمار في مصر وجعله أكثر جاذبية، متوقعا صدور تشريعات جديدة تخص المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الدولة منحت المستثمرين حوافز جديدة، منها إعفاءات ضريبية وجمركية على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام ودخول المعدات وأدوات تشغيل المصانع، وحوافز أخرى في التمتع بالأراضي الصناعية بأسعار مناسبة وتوفير العمالة المدربة؛ ما يؤدي إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة خلال الفترة المقبلة.