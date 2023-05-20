هل يمكن بيع لوحة السيارة المميزة بعد الحصول عليها؟.. «المرور» توضح

شراء لوحات السيارات المعدنية المميزة واحدة من الأمور التي يفضلها البعض كونها تميزة عن غيره من قائدي وأصحاب المركبات، حيث إنه يختار أرقاما وحروفا مميزة بالنسبة له، إلا أن القليل قد يفكر في بيعها لشراء أخرى، وعليه ربما يتساءل هؤلاء عن مدى إمكانية حدوث هذا الأمر.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نرصد في التقرير التالي مدى إمكانية بيع اللوحات المميزة وطرق السداد وغيرها، على هذا النحو:

هل يجوز بيع لوحة السيارة المميزة بعد شرائها؟

ووفق للإدارة العامة لنظم معلومات المرور التابعة لوزارة الداخلية، فإن لا يمكن لأصحاب اللوحات المميزة التي تم شراؤها بيع اللوحة، وأنهم يستطيعون الاحتفاظ باللوحة مدى الحياة كما يتم تورثيها أيضا، وأنه يمكن الاحتفاظ باللوحة حتى اذا قام بتغير السيارة.

وذكرت أنه يتم سداد المبلغ المطلوبة خلال 3 أيام عمل من تاريخ الفوز باللوحة، وأنه لا يشترط ترخيص اللوحة في الحال، فيمكن ترخيصها في أي وقت لاحق، حيث تم تخصصيها للرقم القومي الفائز.

وعن كيفية سداد مبلغ التأمين اللوحات المميزة، فإنه يمكن السداد لمبلغ التأمين أونلاين فقط من خلال الموقع الإلكتروني بعد أن تكون اللوحة متاحة للمزاد، فلا يمكن سداد مبلغ التأمين نقدا، علما بأن المبلغ يتم حجزه فقط، ولا يتم الخصم إلا بعد الفوز في المزايدة، وفي حالة الخسارة يتم استرداد مبلغ التأمين على نفس الكارت المستخدم.

وأشارت الإدارة إلى أنه في الفوز بإحدى اللوحات فإن هناك طرقا لسداد باقي ثمنها إما عن طريق كارت الائتمان أو السداد نقدا في إحدى فروع البنك الأهلي المصري.

ونوهت بضرورة تحميل صورة واضحة من بطاقة الرقم القومى (لا تتعدى مساحتها 1 ميجا بابت وتكون بأحد الامتدادات المذكورة) حتى يتمكن المشتري من استكمال باقي عملية السداد.