أحمد داوود: صدق الأداء سر نجاح الممثل.. وفيلم «يوم 13» مليء بالمشاهد الصعبة

قال الفنان أحمد داوود، إن فيلم يوم 13 مليء بالكثير من المشاهد الصعبة، خاصةً المشاهد المتعلقة بالنهاية، ومن يذهب إلى السينما لمشاهدة الفيلم سيشعر بذلك ويلمس مدى الصعوبات التي كانت موجودة بسبب التحضيرات والتجهيزات التي استغرقها العمل لمدة تجاوزت عامين، حتى يخرج بشكل يليق باعتباره أول فيلم بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط.

أبطال فيلم يوم 13

فيلم يوم 13 والذي يعرض حاليًا بالسينما، حقق إيرادات تجاوزت 23 مليون جنيه، من تأليف وإخراج وائل عبدالله، ويشارك أحمد داود في بطولته عدد من النجوم أبرزهم دينا الشربيني، نسرين أمين، مجدي كامل، شريف منير، فيدرا، أحمد زاهر، جومانة مراد، أروى جودة.

التركيز على التفاصيل

وأشار أحمد داود، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن شخصية عزالدين التي جسّدها خلال أحداث فيلم يوم 13، من الشخصيات الصعبة التي احتاجت للقراءة الجيدة للسيناريو، والوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بتصرفاته وحركاته وانفعالاته، إلى جانب الجزئية الأهم وهو ما يتعلق بالصدق في الأداء، حتى تكون حقيقيًا وليس شخصًا مبالغًا فيه.

وأشار إلى أنه سعيد جدًا بكل ردود الأفعال التي مازالت تصل إليه بخصوص الفيلم، ونجاحه الذي يشعره بسعادة كبيرة، خصوصًا صغار السن والأجيال الجديدة التي يعد رضاءها عن أي عمل فني أمرًا صعبًا، ومن ثم إشادتهم بـ«يوم 13» يعد أمرًا كبيرًا بالنسبة إليه.