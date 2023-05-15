أحمد داود بعد بطولة أول فيلم رعب 3D: «مش بخاف في حياتي»

يحقق فيلم يوم 13 الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائي، إيرادات يومية كبيرة في شباك التذاكر، تجاوزت الـ23 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بالتزامن مع عيد الفطر 2023، وذلك حسب بيان شركة التوزيع، وينتمي لأفلام الرعب والإثارة والتشويق، ويعد أول فيلم عربي روائي بتقنية الـ 3D في مصر والشرق الأوسط.

يوم 13 أول فيلم رعب 3D

وقال الفنان أحمد داود، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشاهدة أفلام الرعب بالسينما بعكس تمثيلها أمام الكاميرا لأن وقتها يكون الأمر طبيعيًا، خصوصًا وهناك مؤثرات تكون مصاحبة لفيلم الرعب تجعلك تشعر بالخوف منها الموسيقى المصاحبة والتصوير والإضاءة وغيرها من هذه الأمور.

قلب خفيف

وأشار إلى أنه في حياته الطبيعية لا يشعر بالخوف ولكن في الوقت نفسه «قلبي خفيف يعني أتخض بسرعة»، موضحًا أن جميع مشاهد الفيلم كانت تحمل قدرًا من الصعوبة، فضلًا عن خضوع شخصية «عز الدين» التي جسّدها بفيلم يوم 13 لتحضير مكثف ومذاكرة تفاصيل الدور وكل ما يتعلق بالشخصية وأبعادها.

أبطال فيلم يوم 13

فيلم يوم 13 تأليف وإخراج وائل عبدالله، يشارك في بطولته دينا الشربيني، شريف منير، نسرين أمين، محمود عبدالمغني، جومانا مراد، أحمد زاهر، محمد ثروت، مجدي كامل، أروى كامل، محمد الصاوي، نهال عنبر، محمد كيلاني، جيهان خليل، نهى عابدين.