هل انتقل رعب «يوم 13» من السينما إلى منزل أحمد داوود؟.. بطل الفيلم يجيب

قال الفنان أحمد داوود، إنه مع بداية عرض فيلم 13 بالسينما، كان مسافرًا خارج مصر، وبمجرد عودته اصطحب زوجته وأبناءه وعددا من أصدقائهم لمشاهدة الفيلم، مؤكدًا أن ردود فعل الصغار وإعجابهم وآراءهم وملاحظاتهم الإيجابية، تجاه المشاهد التي جمعت بين الإثارة والتشويق، جعلته يشعر بالسعادة، خصوصًا وأن الأجيال الصغيرة لا تعرف المجاملة.

فيلم يوم 13 بتقنية الـ 3D

وأشار أحمد داوود، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن «يوم 13» كان بمثابة تحدٍ كبير لأهمية هذا الفيلم الذي يُعد أول عمل روائي عربي بتقنية الـ 3D، مضيفًا: وبالتالي عندما حظيت بردود فعل جيدة من قبل صغار السن، كان أمرًا مهمًا جدًا، وبالتحديد ابني الصغير آدم، لأنه معروف عنه لا يعجبه أي شيء بسهولة، ولكن الحمد لله كان مبسوط وهناك مشاهد كثيرة بالفيلم شعر بـ«الخضة» بالفعل.

إثارة وتشويق ورعب

وعن استغلال مشاهد الرعب والخوف التي جاءت بالفيلم بين أفراد أسرته زوجته الفنانة علا رشدي وطفليهما «جميلة وآدم» بالمنزل على سبيل المزاح، قال أحمد داوود «الحمد لله معملناش كده.. الخوف من المشاهد في السينما، لكن في البيت الدنيا هادية وماشية عادي».

عامان من التحضير والتنفيذ

وأوضح أنه انتهى من تصوير الفيلم منذ نحو عامين، حيث استغرقت التحضيرات النهائية فترة طويلة، وتأكيده أنه عند رؤيته لـ «يوم 13» لم يشعر أنه كان ينبغي عليه تأدية مشاهد بعينها بطريقة مختلفة، وذلك بعد اكتسابه خبرات جديدة «كل حاجة ولها وقتها المناسب».

أبطال فيلم يوم 13

فيلم يوم 13 تأليف وإخراج وائل عبدالله، ويشارك أحمد داود البطولة كل من دينا الشربيني، شريف منير، جومانا مراد، مجدي كامل، محمود عبدالمغني، محمد ثروت، فيدرا، نسرين أمين، محمد الصاوي، أحمد زاهر، أروى جودة، نهال عنبر، محمد كيلاني، نهى عابدين، جيهان خليل.