أحمد داوود: السينما صناعة تحتاج إلى المكسب وليس الخسارة (فيديو)

قال الفنان أحمد داوود، إنه قبل الموافقة على المشاركة في فيلم يوم 13، قام بقراءة السيناريو بشكل جيد، فضلًا عن مناقشة تفاصيل كثيرة تتعلق بالعمل مع شركة أوسكار للإنتاج ومؤلف ومخرج الفيلم، باعتبارهم جميعًا من الأسماء المهمة التي تجعل الفنان يشعر بالاطمئنان والثقة نحو العمل الذي يشارك به.

أول فيلم في مصر والشرق الأوسط بتقنية الـ3D

فيلم يوم 13، يتصدر الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما منذ انطلاق عرضه في احتفالات عيد الفطر 2023، وحقق ما يزيد عن 23 مليون جنيه، تأليف وإخراج وائل عبدالله، بطولة دينا الشربيني، شريف منير، نسرين أمين، محمد الصاوي، مجدي كامل.

أهمية الإيرادات

وأشار أحمد داوود، لـ«الوطن» إلى أن هناك أعمالًا فنية بمجرد أن تعرف أسماء صناعها يطمئن قلبك، وتشعر بأنك بالفعل ستقدم عملًا مميزًا، وبالعكس كذلك هناك أعمال أخرى تشعر من البداية بأنه لن يحالفك التوفيق بسبب مع من تعمل، مضيفًا: حجم الإيرادات تعد من أبرز عوامل نجاح أي فيلم، ومن يقول غير ذلك لن يكون الأمر صحيحًا، بالطبع هناك أمور فنية قد تحمل سلبًا أو إيجابًا، ولكن في النهاية الإيرادات هي الأهم».

صناعة السينما

واستطرد: «نفترض أن هناك فيلمًا عظيمًا ولم يحقق الإيرادات المطلوبة، بالتأكيد يسؤثر الأمر سلبًا، ويجعل شركة الإنتاج تفكر قبل التعاون مع نفس البطل مرة أخرى، لأن السينما في النهاية هى صناعة، وضرورة وجود إيرادات لتشجيع المنتجين، كذلك أنا إذا لم أنجح في فيلم 122 عام 2019 وحقق إيرادات كبيرة، لم يكن يستطيع المنتج التعامل معي في فيلم أكبر وهكذا».