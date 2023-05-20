طلاب الإعدادية ببني سويف: امتحان الدراسات الاجتماعية سهل والوقت مناسب

أعرب طلاب الصف الثالث الاعدادي في محافظة بني سويف عن سعادتهم بسهولة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية الترم الثاني 2023، والذي جاء في مستوى الطالب المتوسط وشامل لكل عناصر المنهج الدراسي.

أداء الامتحان في الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي

وأدى طلاب الصف الثالث الاعدادي في محافظة بني سويف، اليوم السبت، امتحانات الترم الثاني في مادتي الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي، بإجمالي يزيد عن 61 ألف طالب وطالبة داخل 310 لجنة.

سهولة امتحان الدراسات الاجتماعية بإعدادية بني سويف

وقال محمد محمود، طالب بالصف الثالث الإعدادي، إن امتحان مادة الدراسات جاء في مستوى الطالب المتوسط، وشاملا لكل عناصر المنهج الدراسي سواء في التاريخ أو الجغرافيا، في حين أعرب محمود إسماعيل عن سعادته بالامتحان قائلًا: «الامتحان كان سهلا، والوقت مناسب جدًا للامتحان».

وفي السياق ذاته، تفقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، سير امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 عددًا من اللجان بمدارس تابعة لإدارة تعليم الواسطى، شملت لجان مدارس كوم ادريجة الإعدادية المشتركة، ومحمود حسن الاعدادية بنين، وجزيرة المساعدة للتعليم الأساسي، للاطمئنان على استمرار توفير كل الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد بين الطلاب، وتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان.

وكيل تعليم بني سويف يتفقد سير امتحانات الإعدادية

كما تابع وكيل تعليم بني سويف اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان، حيث اطمأن من الطلاب، خلال تفقده اللجان، على مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة وجودة الطباعة ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات.