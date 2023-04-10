«تعليم بني سويف» تستعد لامتحانات نهاية العام بغرفة عمليات رئيسية

عقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اجتماع بالقيادات التعليمية، لمناقشة استعدادات الإدارات التعليمية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 /2023 والتي تنطلق خلال شهر مايو المقبل، والتأكيد على الواجبات والمسؤوليات المنظمة للعملية الامتحانية.

الالتزام بضوابط وقواعد الامتحانات

وشدد وكيل تعليم بني سويف على أهمية تضافر الجهود تعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية، وتسيير الامتحانات بصورة آمنة، مؤكدا على مديري الإدارات ضرورة الالتزام بضوابط العملية الامتحانية لسنوات النقل والشهادة الإعدادية، والالتزام بالكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن وعدم إجراء امتحانات خلال الأعياد والعطلات الرسمية.

الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية

وأكد وكيل تعليم بني سويف على الانتهاء من تحرير إقرار بعدم وجود موانع لدى جميع المشاركين بالعملية الامتحانية، وخاصة واضعي الامتحان، والالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية، والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة، وتناسب الوقت المخصص للإجابة على كافة الأسئلة ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للإجابة.

كما تتضمن مواصفات الورقة الامتحانية

والبعد عن الأسئلة ذات الطابع الديني أو السياسي مع مراجعة المادة العلمية فنيا، مع عدم الاحتفاظ بأية أصول أو أوراق خاصة بالامتحانات في أي صورة بعد تسليم الامتحان إلى المطبعة وعدم الخوض في أية أحاديث متعلقة بالامتحان مع أي شخص خارج اللجنة المكلفة، والحفاظ على الخصوصية وسرية الامتحان، خاصة وأن مسؤولية المطبعة تتحدد في أعمال الطباعة وجودتها فقط دون أدنى مسؤولية عن المحتوى العلمي.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية متصلة بغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، إلى جانب متابعة أعمال الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة.