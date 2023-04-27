«تعليم بني سويف» تناقش ضوابط امتحانات سنوات النقل والشهادة الاعدادية

عقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية لمناقشة الاستعدادات والترتيبات النهائية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي تنطلق يوم السبت 6 مايو المقبل.

وتناول الاجتماع التأكيد على الواجبات والمسؤوليات المنظمة للعملية الامتحانية، وأهمية تضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية وتسيير الامتحانات بصورة آمنة.

الالتزام بضوابط العملية الامتحانية والقرارات الوزارية

وأكد وكيل تعليم بني سويف خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بضوابط العملية الامتحانية لسنوات النقل والشهادة الإعدادية والالتزام بالكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، وعدم إجراء امتحانات خلال الأعياد والعطلات الرسمية.

التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء الإملائية

وطالب وكيل تعليم بني سويف ضرورة تحرير إقرار بعدم وجود موانع لدى جميع المشاركين، وخاصة واضعي الامتحان والالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية، والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات، وعدم تكرار الأسئلة ومناسبة الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة، ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للإجابة، والبعد عن الأسئلة ذات الطابع الديني والسياسي مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا.

الحفاظ على الخصوصية وسرية الامتحانات

كما تناول الاجتماع، عدم الاحتفاظ بأي أصول أو أوراق خاصة بالامتحانات في أي صورة بعد تسليم الامتحان إلى المطبعة، وعدم الخوض في أي أحاديث متعلقة بالامتحان مع أي شخص خارج اللجنة المكلفة والحفاظ على الخصوصية وسرية الامتحان، مسؤولية المطبعة في أعمال الطباعة وجودتها فقط دون أدنى مسؤولية عن المحتوى العلمي.

غرف عمليات لمتابعة أعمال الامتحانات

كما تناول الاجتماع ضرورة مراعاة الدقة خلال تصحيح أوراق الإجابة وعدم ترك أي جزئية في الأسئلة دون تقدير مع مراجعة أوراق الإجابة قبل رصد الدرجات، حرصا على مصلحة، الطلاب مؤكداً تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية متصلة بغرف فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني إلى جانب متابعة أعمال الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة.