استبعاد رئيس لجنة و4 مراقبين في امتحان اللغة العربية بإعدادية بني سويف

قرر الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الخميس، استبعاد رئيس لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي بقرية أهوة التابعة لمركز بني سويف، والمراقب الأول ومراقب الدور و2 من الملاحظين، وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية.

زيارة امتحانات الشهادة الإعدادية في اهوه

وزار وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لجنة مدرسة أهوه الإعدادية بنين التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، على هامش إنطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظة اليوم الخميس، بمادة اللغة العربية.

ضبط 3 طلاب يحاولون الغش

وتبين إقدام 3 طلاب على الغش باستخدام الهاتف المحمول، وبالتواصل مع إحدى المكتبات بالقرية، حيث قرر وكيل الوزارة إحالة الطلاب إلى التحقيق، والتحفظ على أجهزة المحمول، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حالات الغش، والتواصل مع رئيس مركز ومدينة بني سويف لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المكتبة.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف

وأدى أكثر من 61 ألف طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي امتحانات نهاية العام الدراسي، اليوم الخميس، داخل 310 لجان فرعية على مستوى الإدارات التعليمية السبعة في محافظة بني سويف، بمادة اللغة العربية.