الجيش الروسي: القضاء على 530 جنديا أوكرانيا وتدمير 18 طائرة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية قضت على أكثر من 530 جنديا أوكرانيا، ودمرت 18 طائرة بدون طيار، واعترضت 12 صاروخا أوكرانيا في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في البيان اليومي حول تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إن الدفاعات الجوية الروسية نجحت في اعتراض 12 صاروخًا متنوعا من طرازي هيمراس وستورم شادو خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف «كوناشيكوف»، أن القوات الروسية اعترضت أيضا 18 طائرة أوكرانية بدون طيار في دونيتسك ولوجانسك خلال اليوم الماضي، كما نجحت في اعتراض قنبلة موجهة من طراز «جي بي يو-32» أمريكية الصنع.

قصف 72 وحدة مدفعية أوكرانية

ولفت المتحدث باسم وزارة الدفاع، إلى أن الهجوم الجوي والمدفعي الروسي نجح أيضا في قصف 72 وحدة مدفعية أوكرانية ومجموعات أفراد ومعدات أخرى تابعة للجيش الأوكرانية في 89 منطقة على مدار اليوم الماضي.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن الجيش الروسي استطاع منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا خلال فبراير 2022، تدمير 428 طائرة حربية أوكرانية، و234 مروحية، و4236 طائرة بدون طيار، و423 نظامًا صاروخيا، و9326 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1100 نظام إطلاق صواريخ متعدد، و4859 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 10322 سيارة عسكرية.