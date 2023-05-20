جمع «هواء» والمراد بـ«تتلجلج».. إجابات الأسئلة الصعبة بامتحانات الإعدادية

كلمات من الجمع والتضاد والمرادفات، أثارت الجدل بين طلاب المرحلة الإعدادية الذين خاضوا، امتحان اللغة العربية، اليوم السبت، في بعض المحافظات مثل الجيزة والغربية والشرقية وغيرها، إذ ظهرت بعض الكلمات في امتحانات المحافظات، وقف الطلاب أمامها عاجزين عن الإجابة، وخرجوا يسألون عن حلها بعد الانتهاء من الامتحان.

امتحانات اللغة العربية للمرحلة الإعدادية

ويرصد التقرير التالي أبرز الكلمات التي تمّ رصدها في امتحانات اللغة العربية للمرحلة الإعدادية:

- جمع «الهواء» في امتحان الغربية.

- معنى «الفراغ» في امتحان الإسكندرية.

- مفرد «شمائل» في امتحان الغربية.

- المراد بـ «تتلجلج» في امتحان الجيزة.

وأجاب أحمد يوسف معلم اللغة العربية بمدرسة القومية بحدائق القبة، عن الأسئلة السابقة، والتي تعثر في إجابتها العديد من الطلاب اليوم.

أسئلة صعبة في امتحانات اللغة العربية للمرحلة الإعدادية

ووضع «يوسف» في حديثه لـ«الوطن»، الإجابات عن الأسئلة الصعبة التي وردت في امتحانات اللغة العربية للمرحلة الإعدادية، كما يلي:

- جمع «الهواء»: في امتحان الغربية هو «الأهوية».

- معنى «الفراغ»: في امتحان الإسكندرية هو «الخلُو».

- مفرد «شمائل» في امتحان الغربية هو «شميلة».

- المراد بـ «تتلجلج» في امتحان الجيزة «تتعجل».

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، وفقا للجداول التي أعلنتها مديريات التربية والتعليم، وسط تشديدات على منع اصطحاب الهواتف داخل اللجان، وتهيئة الأجواء المناسبة للطلبة لتأدية الامتحانات في هدوء.

وجاءت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 7 محافظات، والتي بدأت الساعة التاسعة صباح اليوم السبت في محافظات الإسكندرية والجيزة والشرقية والغربية ومطروح والمنيا وأسيوط.