امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 7 محافظات.. استعدادات مكثفة لاستقبال الطلبة

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 7 محافظات، انطلقت اليوم السبت 20 مايو وفقا للجداول التي أعلنتها مديريات التربية والتعليم، وسط تشديدات على منع اصطحاب الهواتف داخل اللجان، وتهيئة الأجواء المناسبة للطلبة لتأدية الامتحانات في هدوء.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 7 محافظات

وجاءت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 7 محافظات، والتي بدأت الساعة التاسعة صباح اليوم السبت في محافظات الإسكندرية والجيزة والشرقية والغربية ومطروح والمنيا وأسيوط، كالتالي:

- محافظة الإسكندرية: اللغة العربية والخط - التربية الدينية.

- محافظة الجيزة: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- محافظة الشرقية: اللغة العربية والخط والإملاء - التربية الدينية.

- محافظة الغربية: اللغة العربية والخط العربي والإملاء.

- محافظة مطروح: اللغة العربية والخط والإملاء

- محافظة أسيوط: اللغة العربية والخط العربي والإملاء - امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- محافظة المنيا: اللغة العربية والخط والإملاء.

منع الموبايل في امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظات

وشددت مديريات التربية والتعليم في المحافظات السبعة، على أنه يمنع نهائيا على الطلاب اصطحاب الهاتف المحمول في امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني، حتى وإن كان مغلقا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 7 محافظات

وكان قد أعلنت العديد من مديرية التربية والتعليم بالمحافظات طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، موضحة أنها ستكون متاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم عقب ظهورها، بالإضافة إلى روابط ستخصصها كل مديرية في كل محافظة، أو عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة التابع لها الطالب.

- الضغط على نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- الضغط على بحث وستظهر النتيجة فورًا.

كما يمكن للطلاب طباعة النتيجة في حالة الضغط على طباعة الإخطار.