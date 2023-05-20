المشدد 15 عاما لسيدة وشقيقها بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، المتهمة «ع.ع» 27 عامًا، ربة منزل، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وشقيقها «م.ع» بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في الحشيش بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزيني، وأمانة سر صلاح تمام.

تكوين تشكيل عصابي

تعود أحداث القضية إلى عام 2022، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج معلومات من ضباط المباحث، مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في الحشيش بدائرة المركز وترويجه على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 18 قطعة حشيش، كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار في المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.