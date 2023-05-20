بدء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية في جنوب سيناء (صور)

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، إن أعمال تصحيح أوراق إجوبات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2023 بدأت أمس الجمعة، مشيراً إلى إعلان النتيجة بعد انتهاء أعمال تصحيح ورصد الدرجات.

وأضاف، بأنه قام بزيارة تفقدية صباح اليوم السبت لأعمال كنترول الشهادة الإعدادية، وذلك بمقر المدرسة الثانوية الفنية الفندقية بطور سيناء.

مراعاة الدقة

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، خلال زيارته كنترول الشهادة الإعدادية بالمدرسة الفندقية على ضرورة المراجعة، والدقة التامة لكل ما كتبه الطالب داخل كراسة الامتحان، ومراعاة الدقة ووضوح الدرجة بكل جزئيات الورقة.

وأشار إلى أن أعمال رصد الدرجات تتم وفقا لقواعد الامتحانات، وطالب بضرورة الدقة في أعمال رصد وتجميع الدرجات.

3360 طالبا أدوا الامتحانات

وأشار محمد عقل إلي أن أعمال لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 2023 بدأت أمس الجمعة، بعد انتهاء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023 ، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان على مستوى المحافظة 3360 طالبا وطالبة في 74 لجنة.