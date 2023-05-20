الإندبندنت: إضراب السكة الحديد بإنجلترا خلال نصف العام الدراسي يهدد سفر العائلات

أفاد تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية، أن سلسلة إضرابات السكك الحديدية الوطنية القادمة قد تعيق سفر العائلات في بريطانيا وتؤثر على غالبية مدارس إنجلترا خلال نصف الفصل الدراسي.

وكانت نقابات السكك الحديدية الرئيسية قد أعلنت عن إضراب خلال فترة العطلة من 27 مايو إلى 4 يونيو.

ومن المقرر أن يتوقف سائقي القطارات النقابيين يومي الأربعاء والسبت 31 مايو و3 يونيو، في «أسليف» عن العمل والذين يعملون لدى ما يزيد عن 10 مشغلين أو شركات من بينها جميع شركات السكك الحديدية بين المدن.

ودعا الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والبحرية وكذلك النقل، أعضاء 14 مشغل قطار إلى إضراب يوم الجمعة الموافق 2 يونيو 2023.

ووفقا لـ الإندبندنت، فإن توقيت الإضراب يشير إلى أن الخدمات قد تتعطل من مساء الثلاثاء 30 مايو وحتى صباح يوم الأحد الموافق 4 يونيو.

فيما يتزامن الخروج في 3 يونيو مع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، المقام على ملعب ويمبلي بشمال غرب لندن، والذي يحرص على حضوره ومشاهدته عشرات الآلاف من المشجعين الذين يستقلون القطارات للسفر.