وزير التعليم العالي يفتتح تجديدات مستشفى الطلبة بجامعة المنصورة

افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، تجديدات مستشفى الطلبة التابع لجامعة المنصورة، مؤكدا أن الوزارة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية المُتميزة للمواطنين، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية تحظى بثقة المواطنين نظرا لما تُقدمه من خدمات صحية مُتميزة، موضحًا أن المستشفيات الجامعية تسعى إلى تحقيق استراتيجية الدولة 2030 وتوفير حياة كريمة من الناحية الصحية للمواطنين.

مستشفى الطلبة الجامعي صرح طبي متميز

‎وبحسب البيان الصادر من جامعة المنصورة، قال وزير التعليم العالي إن مستشفى الطلبة الجامعي يعد صرحا طبيا متميزا من المشروعات الصحية، ويمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، نظرًا للدور الكبير الذي سيقوم به في توفير الخدمة الطبية والعلاجية بأعلى جودة لأهالي مدينة المنصورة، وما حولها من مناطق أخرى، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على الدعم المتواصل وغير المسبوق للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن المستشفى بقدرة 70 سريرا وشهد تطوير منطقة العمليات والتي تتكون من غرفة العمليات الصغرى، وغرفة العمليات الحرجة، وغرفة الأشعة، وصيدلية الاستقبال، ومنطقة الأسرة وتتكون من 7 أسرة، وغرفة الجبس، بالإضافة إلى 8 غرف خدمات مساعدة، والتي تقام على مساحة تصل إلى 1000 متر مربع، مشيرًا إلى أنها تمثل نقلة نوعية في منظومة أداء الخدمات الصحية للطلاب بجامعة المنصورة، والجامعة حرصت على تطويرها ورفع كفاءتها وتلبية متطلباتها واحتياجاتها من الموارد البشرية والمادية، وكذلك الارتقاء ببنيتها الأساسية الإنشائية والعلاجية والمعلوماتية.

مبنى زراعة الكبد بتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه

‎وأشار رئيس جامعة المنصورة أن مبنى زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة بتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه، وهو الأول في مصر والشرق الأوسط تحت هذا المسمى، وتم إجراء 1000 عملية زراعة كبد، والمبنى يتكون من 9 أدوار من تبرعات المجتمع المدني ليسهم في القضاء على قوائم الانتظار.

ويحتوي المبنى على الدور الأرضي والمخصص للخدمات والميكنة، و6 حجرات عيادة خارجية، و3 حجرات عمليات، و14 سريرًا للعناية المركزة، و5 أسرّة للإفاقة، و56 سريرا لإقامة المرضى، ويشمل الدور التاسع وحدات المناظير وأبحاث ومعامل.