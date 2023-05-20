توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ارتفاع في الحرارة وأمطار خفيفة

استعرضت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر مساء اليوم، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، بداية من الأحد وحتى الثلاثاء من الأسبوع الجاري.

وكشفت الأرصاد أن حالة الطقس اعتبارا من غد الأحد ستشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع على كل الأنحاء حيث الجمعة المقبلة.

وأوضحت أن الفترة المذكورة ستشهد أمطارا على مناطق محدودة تبدأ من الاثنين وحتى نهاية الأسبوع، حيث من المتوقع أن يشهد غدا الأحد أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم - مطروح - الضبعة)، الاثنين أمطار على جنوب سيناء، أما الثلاثاء أمطار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وتشهد الفترة المذكورة طقسا معتدلا في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.

وتسيطر على حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ظاهرة وجود الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر وسيناء وتحديدا يومي الأحد والاثنين.

درجات الحرارة الأحد 21 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 31 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

درجات الحرارة الاثنين 22 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

درجات الحرارة الثلاثاء 23 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.