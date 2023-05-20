الأرصاد: انخفاض في الحرارة.. وأجواء معتدلة على محافظات الجمهورية (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد انخفاضا في درجات الحرارة واعتدال الأجواء على أغلب أنحاء الجمهورية، إذ تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، وتصل لـ30 درجة عل القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.

كافة محافظات الجمهورية تشهد انخفاضا بدرجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن كافة محافظات الجمهورية تشهد انخفاضا بدرجات الحرارة خلال فترات النهار، بجانب الأجواء الربيعية المائلة للدفء على السواحل الشمالية للبلاد، موضحة أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة تنخفض تدريجيا، وتكون الأجواء لطيفة بالساعات الأولى من الليل.

الأجواء معتدلة بمناطق الجمهورية المختلفة

ولفتت «غانم»، أن الطقس خلال ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر يكون باردًا على المناطق الساحلية، وباقي مناطق الجمهورية تكون الأجواء معتدلة بالإضافة إلى أن اليوم متوقع فترة الليل يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وهي فرص أمطار خفيفة وغير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية وتكون أقصى السواحل الشمالية الغربية بمطروح والسلوم.