«الأرصاد»: سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الاثنين حتى الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية احتمالية سقوط أمطار خلال الفترة المقبلة، تتراوح قوتها بين 20 لـ40% تقريبا، وذلك بالتزامن مع الموجة الجديدة في ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

وأوضحت هيئة الأرصاد مناطق سقوط الأمطار، والتي تبدأ من الاثنين المقبل حتى الخميس نهاية الأسبوع الجاري، حيث من المتوقع أن يشهد بعد غد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

مناطق سقوط الأمطار

وتابعت، بأن هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة كذلك بداية من الثلاثاء حتى الخميس، 25 مايو الجاري، على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتسيطر على حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ظاهرة وجود الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر وسيناء وتحديدا يومي الاحد والاثنين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية كما يلي:

- القاهرة 30 - 20

- العاصمة الإدارية 30 - 16

- أكتوبر 29 - 17

- بنها 30 - 19

- دمنهور 29 - 17

- وادي النطرون 30 - 18

- كفر الشيخ 28 - 18

- المنصورة 28 - 16

- الزقازيق 30 - 19

- شبين الكوم 30 - 17

- طنطا 28 - 17

- دمياط 26 - 17

- بورسعيد 25 - 18

- الإسماعيلية 31 - 19

- السويس 30 - 18

- العريش 27 - 16

- رفح 26 - 17

- رأس سدر 31 - 16

- نخل 27 - 12

- كاترين 28 - 10

- الطور 32 - 20

- طابا 30 - 19

- شرم الشيخ 33 - 22

- الإسكندرية 24 - 18

- العلمين الجديدة 24 - 18

- مطروح 22 - 18

- السلوم 24 - 16

- سيوة 28 - 19

- رأس غارب 32 - 22

- الغردقة 33 - 22

- سفاجا 34 - 23

- مرسى علم 34 - 22

- شلاتين 33 - 21

- حلايب 31 - 21

- أبو رماد 30 - 22

- رأس حدربة 29 - 21

- الفيوم 30 - 18

- بني سويف 30 - 17

- المنيا 31 - 17

- أسيوط 32 - 17

- سوهاج 32 - 18

- قنا 33 - 22

- الأقصر 34 - 22

- أسوان 35 - 23

- الوادي الجديد 33 - 21

- أبو سمبل 34 - 22.