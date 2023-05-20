«الأرصاد»: نشهد أسبوعا بأجواء صيفية.. وارتفاع درجات الحرارة من الغد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الشبورة المائية تكونت اليوم على أغلب الطرق السريعة والصحراوية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وأدت لانخفاض طفيف بالرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، ولكن الشبورة سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، وتبدأ الرؤية في التحسن مع تلاشيها، مشيرة إلى أنّ درجات الحرارة اليوم، منخفضة، لكن من الغد، متوقع أنّ ترتفع بشكل تدريجي.

كتل هوائية صحراوية تسبب ارتفاعا بدرجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أننا سنتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية التي تسبب الارتفاع بدرجات الحرارة على الأنحاء كافة، وهذا الارتفاع يستمر حتى نهاية الأسبوع، موضحة أنّ متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى هذا الأسبوع، بدءًا من الغد وحتى الخميس المقبل، ستكون بين 32 و33 درجة مئوية خلال فترات النهار.

جنوب الصعيد تصل درجات الحرارة بها لـ42

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ المناطق الجنوبية وجنوب الصعيد تصل درجات الحرارة بها لـ42 درجة مئوية، وبعض الأيام تشهد نشاطا للرمال والأتربة المثارة، موضحة أنّ هذا الأسبوع، نشعر بالأجواء الصيفية خصوصًا أنّ ارتفاع درجات الحرارة يكون في فترات النهار والليل.

ونصحت المواطنين في فترة النهار، بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا فترة الظهيرة، حتى لا يزيد الأمر من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، ومرضى الحساسية والجيوب الأنفية، عليهم متابعة أحوال الطقس للتعرف على الأيام التي سيكون بها إثارة للرمال والأتربة.