بدء تسليم وحدات مشروع «سكن مصر» في القاهرة الجديدة اليوم

أوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن اليوم الأحد 21 مايو، موعد تسليم 96 شقة بإجمالي 4 عمارات، بمشروع سكن مصر في منطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة.

مواعيد تسليم الوحدات السكنية

وتابع «الغيطي»، أن تسليم الوحدات سيكون وفقًا للنحو الآتي:

- تسليم وحدات العمارة رقم 50، يوم الأحد الموافق 21 مايو.

- تسليم وحدات العمارة رقم 51، يوم الإثنين الموافق 22 مايو.

- تسليم وحدات العمارة رقم 56، يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو.

- تسليم وحدات العمارة رقم 57 يوم الأربعاء الموافق 24 مايو.

إجراءات استلام الوحدة السكنية

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه على العميل الذهاب لبنك الإسكان والتعمير الواقع في 2 شارع عباس العقاد بمدينة نصر، وذلك للانتهاء من الأوراق الخاصة بالتعاقد، وبعدها عليه التوجه لجهاز مدينة التجمع الثالث، بأصل خطاب البنك، لتسجيل البيانات واستلام خطاب المعاينة ثم استلام الوحدة السكنية.

ويذكر أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، نفذ 3 قرارات لاسترداد أراضي سكنية، في منطقة التجمع الخامس، لأنها كانت مخالفة لتغيير النشاط، وإلغاء تخصيصها لمخالفة نشاط الرخصة الصادرة وتحويلها من سكنى إلى إداري.