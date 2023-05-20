رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار في أكتوبر الجديدة غدا

كتب:

أيمن حمزة
11:23 ص | السبت 20 مايو 2023
وزير الإسكان

وزير الإسكان

أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي العاشر بمنطقة شمال المطار بمدينة أكتوبر الجديدة خلال الفترة من غد الأحد حتى يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو المقبل، وفقا للمواعيد المعلنة من جهاز المدينة.

وأوضح «عبدالمقصود»، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الخامسة من 1: 50، غدا الأحد، الموافق 21 مايو الجاري، والقطع من 51: 100، يوم الاثنينن الموافق 22 مايو، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء، الموافق 23 مايو، والقطع من 151: 200، يوم الأربعاء، الموافق 24 مايو، والقطع من 201 : 250، يوم الخميس 25 مايو، والقطع من 251 : 300، يوم الأحد، 28 مايو، والقطع من 301 : 358، يوم الاثنين، الموافق 29 مايو.

مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز في أكتوبر الجديدة

وأضاف «عبدالمقصود»، بأنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 6 من 1 : 50، يوم الثلاثاء، الموافق 30 مايو، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 31 مايو، والقطع بالمجاورة 7 من 1 : 40 يوم الخميس 1 يونيو المقبل، والقطع من 41 : 80، يوم الأحد 4 يونيو، والقطع من 81 : 120، يوم الاثنين 5 يونيو، والقطع من 121 : 160، يوم الثلاثاء 6 يونيو، والقطع من 161 : 200، يوم الأربعاء 7 يونيو، والقطع من 201 : 240، يوم الخميس 8 يونيو.

تسليم أراضي الإسكان المتميز شمال المطار بمدينة أكتوبر الجديدة

ونوه رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، إلى أنه سيتم القطع من 241 : 280، يوم الأحد 11 يونيو، والقطع من 281 : 320، يوم الاثنين 12 يونيو، والقطع من 321 : 360، يوم الثلاثاء 13 يونيو، والقطع من 361 : 400، يوم الأربعاء 14 يونيو، والقطع من 401 : 440، يوم الخميس 15 يونيو، والقطع من 441 : 480، يوم الأحد 18 يونيو، وتخصيص الأيام من الاثنين 19 يونيو حتى الأربعاء 21 يونيو، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

اقرأ المزيد:

رئيس جهاز النوبارية يتابع أعمال التطوير ورفع كفاءة طرق المدينة

القوات الأوكرانية تقصف أراضي مقاطعة دونيتسك 48 مرة خلال يوم

«الجزار» يعلن موعد تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط في قنا الجديدة

إزالة 33 حالة تعد على أراضي أملاك دولة واسترداد 368 فدانا بأسيوط

رئيس جهاز القاهرة الجديدة: استرداد 3 قطع أراضي سكنية بالتجمع الخامس

بدء إجراءات التقنين لـ134 طلبا على أراضي أملاك الدولة بالمنيا

إزالة 19 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في أبوقرقاص بالمنيا

إزالة 13 حالة تعد على أراضي الدولة في بيلا بكفر الشيخ

«التنمية المحلية»: استرداد 1.3 مليون متر من أراضي الدولة

موقع حجز أراضي الإسكان.. اعرف الخطوات بالكامل وآخر موعد للتقديم

خطوات معرفة فرص الاستثمار في أراضي هيئة المجتمعات العمرانية
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.