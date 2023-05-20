بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار في أكتوبر الجديدة غدا

أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي العاشر بمنطقة شمال المطار بمدينة أكتوبر الجديدة خلال الفترة من غد الأحد حتى يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو المقبل، وفقا للمواعيد المعلنة من جهاز المدينة.

وأوضح «عبدالمقصود»، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الخامسة من 1: 50، غدا الأحد، الموافق 21 مايو الجاري، والقطع من 51: 100، يوم الاثنينن الموافق 22 مايو، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء، الموافق 23 مايو، والقطع من 151: 200، يوم الأربعاء، الموافق 24 مايو، والقطع من 201 : 250، يوم الخميس 25 مايو، والقطع من 251 : 300، يوم الأحد، 28 مايو، والقطع من 301 : 358، يوم الاثنين، الموافق 29 مايو.

مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز في أكتوبر الجديدة

وأضاف «عبدالمقصود»، بأنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 6 من 1 : 50، يوم الثلاثاء، الموافق 30 مايو، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 31 مايو، والقطع بالمجاورة 7 من 1 : 40 يوم الخميس 1 يونيو المقبل، والقطع من 41 : 80، يوم الأحد 4 يونيو، والقطع من 81 : 120، يوم الاثنين 5 يونيو، والقطع من 121 : 160، يوم الثلاثاء 6 يونيو، والقطع من 161 : 200، يوم الأربعاء 7 يونيو، والقطع من 201 : 240، يوم الخميس 8 يونيو.

تسليم أراضي الإسكان المتميز شمال المطار بمدينة أكتوبر الجديدة

ونوه رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، إلى أنه سيتم القطع من 241 : 280، يوم الأحد 11 يونيو، والقطع من 281 : 320، يوم الاثنين 12 يونيو، والقطع من 321 : 360، يوم الثلاثاء 13 يونيو، والقطع من 361 : 400، يوم الأربعاء 14 يونيو، والقطع من 401 : 440، يوم الخميس 15 يونيو، والقطع من 441 : 480، يوم الأحد 18 يونيو، وتخصيص الأيام من الاثنين 19 يونيو حتى الأربعاء 21 يونيو، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.