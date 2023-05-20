إحالة مراقبين للتحقيق وضبط هاتف مع طالب في امتحانات الإعدادية بالمنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، تقريرا من غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، عن انتظام أعمال سير امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي دور مايو 2023، بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك لمتابعة العملية الامتحانية والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

امتحانات اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بالمنوفية

وأدى اليوم السبت طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة اللغة الإنجليزية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، بنسبة حضور 99.9%، وبدأت الامتحانات في مواعيدها المقررة ووسط أجواء مستقرة ومنتظمة.

إحالة مخالفات امتحانات الشهادة الإعدادية للتحقيق

ورصدت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وجود عجز وغياب 2 ملاحظين بلجنة طنبدي أ، وعلى الفور تم استبدالهما بملاحظين آخرين وإلغاء ندب الملاحظين المخالفين وتحويلهم للتحقيق بمعرفة إدارة شبين الكوم التعليمية، كما تم ضبط هاتف محمول بحيازة طالب بلجنة الخطاطبة الرسمية للغات وتم تحويل المخالفة للتحقيق.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات.