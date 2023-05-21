أماكن سقوط الأمطار اليوم.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في باين صادر عن الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، تفاصيل حالة الطقس اليوم، إذ تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع.

أماكن سقوط الأمطار

كما أشار خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود فرص سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم - مطروح - الضبعة)، بالإضافة إلى نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر وسيناء.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية كما يلي:

- القاهرة 35 - 23

- العاصمة الإدارية 35 - 21

- أكتوبر 34 - 22

- بنها 35 - 23

- دمنهور 34 - 22

- وادي النطرون 35 - 23

- كفر الشيخ 34 - 23

- المنصورة 34 - 21

- الزقازيق 35 - 23

- شبين الكوم 35 - 22

- طنطا 34 - 22

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 29 - 21

- الإسماعيلية 35 - 22

- السويس 34 - 21

- العريش 30 - 18

- رفح 29 - 18

- رأس سدر 35 - 17

- نخل 32 - 12

- كاترين 28 - 10

- الطور 32 - 23

- طابا 32 - 20

- شرم الشيخ 33 - 23

- الإسكندرية 31 - 21

- العلمين الجديدة 31 - 20

- مطروح 29 - 19

- السلوم 31 - 18

- سيوة 36 - 19

- رأس غارب 32 - 23

- الغردقة 33 - 23

- سفاجا 34 - 24

- مرسى علم 33 - 23

- شلاتين 33 - 23

- حلايب 31 - 24

- أبو رماد 30 - 23

- رأس حدربة 29 - 23

- الفيوم 37 - 22

- بني سويف 37 - 22

- المنيا 37 - 22

- أسيوط 38 - 22

- سوهاج 38 - 22

- قنا 38 - 24

- الأقصر 38 - 24

- أسوان 38 - 24

- الوادي الجديد 39 - 22

- أبو سمبل 38 - 23.