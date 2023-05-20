10 إرشادات لتجنب نقل الأمراض من الحيوان إلى الإنسان

حددت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، خطوات تجنب الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وطرق الوقاية منها، وما الذي يجب اتباعه من خلال المواطنين المخالطين للحيوانات والطيور، وذلك وفق تقرير صادر عن مديرية الطب البيطري.

وجاءت الخطوات كالتالي:

- منع الحيوانات من أكل جثث الحيوانات الأخرى.

- منع القطط والكلاب من أكل بقايا الحيوانات المذبوحة وإطعامها بطعام مطبوخ أو معلب فقط.

فحص دوري للحيوانات

- القيام بفحص الحيوانات دوريا والحصول على شهادة تطعيم معتمدة ومختومة من الإدارة البيطرية.

- تنظيف الدور والمحلات من فضلات الحيوانات وتجنب إلقاء فضلاتها في ملاعب الأطفال.

- حماية أماكن إقامة الحيوانات من التلوث وغسلها بالماء الساخن يوميا مع غسيل الأيدى بالصابون.

-عدم الاحتفاظ بحيوانات دخيلة أو سائبة مطلقا أو تربيتها مع بقية الحيوانات.

-عند تربية الطيور الببغائية والحمام يجب معرفة منشأها فقد تحتوى على مسببات العدوى بداء الببغائية أو السالمونيلا.

ضوابط شراء اللحوم

- يجب شراء اللحوم من مصادر موثوق بها ومذبوحة في المسلخ ومختومة مع طهيها جيدا قبل تناولها وشراء الألبان من مصادر موثوق بها «ألبان مبسترة».

- عدم شرب الحليب دون غلي لمدة 10 دقائق على الأقل.

- ارتداء قفازات مع اللحوم غير المطهية، مع عدم تناول اللحوم التي بها تغير في اللون أو الرائحة أو سطحها يحتوي على مواد لزجة ونمو ميكروبي نتيجة فساده.