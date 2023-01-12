رئيس الإدارة البيطرية يحذر من تراجع إنتاج مصل السعار بسبب الأزمة العالمية

أكد الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هناك ما 6.5 مليون كلب ضال في مصر يتم تطعيمها سنويا، مشيرا إلى تراجع إنتاج مصل السعار مع تصاعد الأزمة العالمية.

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى وحضور وزير الصحة لمناقشة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الاستراتيجية التي تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان.

وكان وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أشار إلى أن تكلفة توفير الأمصال وصلت إلى 146 مليون جنيه عام 2019 وتم زيادتها في 2022 لتصل لنحو 151 مليون جنيه ومرشحه للزيادة لنحو 500 مليون جنيه، لافتا إلى أن الوزارة توسعت في مراكز تقديم الخدمات الصحية لمواجهة عقر الحيوانات في المحافظات كافة، موضحا أن حالات العقر المسجلة خلال الأعوام الماضية بدأت تتزايد بنسبة 20 % سنويا، وأثناء فترة كورونا تضاءلت نسبة العقر وعادت للزيادة في 2022.

رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

وأبدى النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حزنه من عدم التعامل مع قضية انتشار الكلاب الضالة، وقال: «أنا حزين أننا فوتنا 4 سنوات منذ إطلاق التوصيات البرلمانية لمواجهة هذه الظاهرة دون تنفيذ جدي لها».

وشدد النائب أحمد السجيني، علي أهمية توحيد جهود الجمعيات الأهلية لاسيما ودورها الفعال في تنفيذ الخطط والتوصيات المتعلقة بالتعامل مع الكلاب الضاله ، ومنها ماتم اقتراحه خلال الاحتماع من آليات لمعالجة هذه القضية خلال 3 سنوات.