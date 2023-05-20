أسعار اللحوم بمنفذ بيع المنتجات الغذائية في الشرقية.. تبدأ من 100 جنيه

يواصل منفذ بيع المنتجات الغذائية القائم بمبنى المجلس المحلي بجوار ديوان عام محافظة الشرقية في مدينة الزقازيق، بيع اللحوم البلدي والمبردة والمصنعة بأسعار مخفضة، مقارنة بمثيلتها في منافذ البيع التجارية الأخرى، وتبدأ أسعار اللحوم البلدي بنحو 100 جنيه.

وتستعرض «الوطن» قائمة أسعار اللحوم بأنواعها داخل منفذ البيع القائم بالمجلس المحلي بمدينة الزقازيق، حيث لا يزال العمل قائما به حتى بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023، وذلك لخدمة للمواطنين والحصول على اللحوم بأسعار مخفضة تتخطى 30%.

قائمة أسعار اللحوم المخفضة بمنفذ بيع المجلس المحلي

ويوضح أحمد حسني، مدير منفذ بيع المنتجات الغذائية، أنّ أسعار اللحوم مخفضة بشكل كبير، لافتًا إلى أنّ اللواء ممدوح غراب محافظ الشرقية، افتتح الفرع رسميًا، وجرى تجهيزه وعرض اللحوم بكميات مناسبة لاحتياجات المواطنين.

أسعار اللحوم البلدي

كيلو كرشة بـ100 جنيه.

كيلو فشة بـ100 جنيه.

كيلو قلب وكلاوي بـ220 جنيهًا.

كيلو لحم مفروم بـ230 جنيهًا.

كيلو بفتيك بـ250 جنيهًا.

كيلو لحم ستيك بـ250 جنيهًا.

كيلو لحم شاورما بـ240 جنيهًا.

كيلو لحم بلدي قطع بـ230 جنيهًا.

كيلو لحم ريش بـ220 جنيهًا.

كبدة شرايح 400 جرام بـ45 جنيهًا.

كبدة عصافيري 400 جرام بـ45 جنيهًا.

سجق 400 جرام بـ60 جنيهًا.

كفتة 400 جرام بـ55 جنيهًا.

أسعار السمن بالمنفذ

سعر كيلو سمن جاموسي بـ140 جنيهًا.

سعر كيلو سمن بقري بـ125 جنيهًا.

ويشير محمد سعد، مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية، إلى أنه جرى التنسيق مع الجهات المختصة تحت إشراف محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بالتعاون مع التموين والغرفة التجارية وجميع الجهات المعنية، وذلك لتوفير اللحوم والمنتجات الغذائية وعرضها بأسعار مخفضة، لافتاً إلى أنّ الرقابة على الأسعار وجودة المنتجات مستمرة، فضلًا عن مواصلة معرض أهلا رمضان الذي جرى افتتاحه قبل رمضان عمله حتى انتهاء عيد الأضحى المبارك.